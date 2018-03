Paters Westvleteren en Nederlandse supermarkt begraven strijdbijl

Uber gooit ook handdoek in Zuidoost-Azië

12:58 Uber heeft overeenstemming bereikt met zijn rivaal in Zuidoost-Azië, Grab, over de verkoop van al zijn activiteiten in de regio. De taxidienst krijgt in ruil daarvoor een belang van 25 tot 30 procent in Grab, zo melden ingewijden.