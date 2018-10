Patholoog bekeek lichaam Ivana Smit pas dag later

Dat bleek vandaag tijdens het verhoor in de Maleisische rechtbank, waar de omstandigheden rond de dood van de Nederlandse worden onderzocht. Smit overleed na een val van een balkon van de twintigste etage van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was daar op bezoek bij een Amerikaans echtpaar.

Een andere patholoog had tijdens een eerder verhoor haar verklaring al ingetrokken. Zij had eerder gezegd dat Smit na haar val nog enkele minuten had geleefd. Nu is haar supervisor verhoord. De vrouw bleef stellig verdedigen dat Ivana Smit nog leefde toen ze over de reling ging. Tot verbazing van de familie. ,,Normaal gesproken houden pathologen twaalf slagen om de arm, het is geen exacte wetenschap, maar deze dame bleef heel stellig en reageerde erg defensief op kritische vragen’’, aldus oom Fred Agenjo. ,,Ze zijn zich wild geschrokken van het kruisverhoor van de eerste patholoog. Het was duidelijk dat ze een verdedigingsmechanisme had opgetrokken. Onze advocaat verloor het geduld met haar.”