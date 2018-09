Patholoog na nieuw onderzoek lichaam prinses Diana: ze was niet zwanger

Meer dan twintig jaar na het tragische overlijden van de Britse prinses Diana blijven een heleboel theorieën opduiken. Zo wordt verteld dat ze zwanger zou zijn geweest op het moment van het ongeluk. Richard Shepherd, een forensisch patholoog, onderzocht opnieuw het lichaam van de prinses en laat aan de Daily Mail weten dat er geen bewijs was dat zwanger was. Hij onthult ook hoe de prinses het ongeluk overleefd zou kunnen hebben.

Diana overleed in een Parijse tunnel, net als haar vriend Dodi Al-Fayed en de chauffeur van de auto, Henri Paul. Die zou meer dan 100 kilometer per uur hebben gereden om weg te komen van de paparazzi die het koppel op de hielen zaten. Er wordt ook gezegd dat hij twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed had. De enige overlevende was lijfwacht Trevor Rees. Hij liep een ernstig hoofdletsel op en kan zich niet meer alles herinneren van het ongeluk.

Volledig scherm De plaats van het ongeval: een tunnel bij de Pont de l'Alma in Parijs. © AFP

Zwanger

De 65-jarige Richard Shepherd heeft al op meer dan 23.000 lichamen een autopsie uitgevoerd. Ook heeft hij, naar aanleiding van het officieel onderzoek naar haar dood, opnieuw het lichaam van Diana onderzocht. Na die tweede autopsie kreeg Shepherd tal van vragen over het lichaam van de prinses, wat te begrijpen is want de prinses was heel geliefd bij het volk. Mensen willen weten of ze 'mooi' en 'vredelievend' gestorven is. Hij bleef ook steeds de vraag krijgen of de Britse prinses al dan niet zwanger was op het moment van overlijden.

Volledig scherm Mohamed Al-Fayed, de vader van Dodi, beweert dat Diana hem vertelde dat ze zwanger was. © EPA

Sinds de dood van Diana werd al meermaals beweerd dat ze een kind verwachtte op het moment van het auto-ongeluk in Parijs. Dodi's vader, Mohamed Al-Fayed, beweerde dat de 36-jarige prinses hem, kort voor het ongeluk, via de telefoon had verteld dat ze zwanger was. En in 2007 zei ook een Franse onderzoeksjournalist dat Diana 'bijna zeker' negen tot tien weken zwanger was.

Maar Shepherd is duidelijk: ,,Er is geen pathologisch bewijsmateriaal dat prinses Diana zwanger was. Sommige vrouwen zeggen wel dat ze weten dat ze zwanger zijn vanaf het moment van de bevruchting. Misschien was zij één van hen?”

Autogordel

Shepherd verklaart ook dat Diana eerder dit jaar op het huwelijk van haar zoon Harry en de Amerikaanse Meghan Markle aanwezig zou zijn geweest als ze haar veiligheidsgordel had gedragen op het moment van de crash. ,,Ik wou dat ik kon zeggen dat ze sowieso overleden zou zijn, wat er ook gebeurde. Maar het is een feit dat als ze haar veiligheidsgordel had gedragen, dan zou ze hier zijn geweest voor de huwelijken van haar twee zoons, William en Harry."

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle tijdens hun huwelijk op 19 mei dit jaar. © Photo News

Als ze dat gedaan had, zou ze de crash overleefd hebben 'met alleen maar een blauw oog of een gebroken arm', aldus de forensisch patholoog. "Maar omdat ze haar gordel niet aanhad, werd ze op het moment van het ongeluk naar voren geslingerd. De impact op haar lichaam was vergelijkbaar met het gewicht van anderhalve olifant. Het menselijk lichaam is niet gemaakt om zulke krachten te ondergaan."