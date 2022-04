Patrick Lyoya is al de vijftiende zwarte Amerikaan die dit jaar sterft door politiekogels

met videoDe vermeende ‘executie’ van Patrick Lyoya (26) door een agent maakt in de Verenigde Staten veel emoties los. Het is het zoveelste incident waarbij een zwarte arrestant door de politie wordt doodgeschoten. Wat is er veranderd sinds Black Lives Matter?

De politie in de Amerikaanse staat Michigan gaf gisteren beelden vrij van de dood van Patrick Lyoya. Daarop is te zien hoe een agent in Grand Rapids de auto van de Congolese Amerikaan staande houdt voor een verkeerscontrole. Lyoya, die met ongeldige nummerplaten op zijn auto zou hebben gereden, gaat er te voet vandoor nadat de agent hem herhaaldelijk heeft gevraagd naar zijn rijbewijs.

Na een achtervolging wordt de man tegen de grond gedrukt. Tijdens de worsteling gebruikt de agent twee keer een stroomstootwapen, maar die raakt Lyoya niet. Op beelden is te horen dat de agent roept dat Lyoya de taser los moet laten. Als de arrestant op zijn buik in het gras ligt, schiet de agent hem door het hoofd dood.

Volledig scherm Beeld waarop Patrick Lyoya op zijn buik in het gras ligt, kort voordat hij wordt doodgeschoten door een agent. © AP

Het tragische incident is vastgelegd door de bodycam van de agent, een dashcam van de politiewagen, de mobiele telefoon van de andere inzittende van de auto en een bewakingscamera van een woning. De beelden duren bij elkaar 2 minuten en 40 seconden.

Politiechef Eric Winstrom noemt ze ‘hartverscheurend’. ,,Ik heb de afgelopen 20 jaar in Chicago gewerkt”, zegt Winstrom. ,,Ik heb veel politieschietpartijen afgehandeld, dus ik heb hier veel ervaring mee. Ik had gehoopt die ervaring hier nooit te hoeven gebruiken.” Hij heeft de vader van Lyoya ontmoet.

Volledig scherm Lyoya probeert zich te verweren tegen het stroomstootwapen van de agent. © via REUTERS

Executie

Benjamin Crump, advocaat van de nabestaanden, spreekt van een ‘executie’. ,,De video laat zien dat er onnodig, buitensporig en fataal geweld is gebruikt tegen een ongewapende zwarte man die vreesde voor zijn leven”, aldus Crump tegen nieuwszender CNN. ,,Patrick heeft nooit geweld gebruikt tegen deze agent, hoewel de agent in verschillende gevallen geweld tegen hem heeft gebruikt voor wat een verkeerscontrole was.”

De politie gaf de beelden vrij na protesten in Grand Rapids. Demonstranten scandeerden leuzen als ‘Gerechtigheid voor Lyoya’ en ‘Black Lives Matter’. Dat laatste is een verwijzing naar de Amerikaanse beweging tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen, die sinds 2013 actief is. Na de dood van George Floyd in Minneapolis, eind mei 2020, groeide Black Lives Matter uit tot een internationale beweging.

Dodelijk politiegeweld tegen zwarte mensen is al jaren een heikel onderwerp in de Verenigde Staten. Tussen 2017 en 2021 zijn 1047 zwarte mensen doodgeschoten door een agent, blijkt uit statistieken van de krant The Washington Post. Nadat het aantal jaarlijkse zwarte slachtoffers toenam tot 241 in 2020, daalde het vorig jaar naar 139.

Volledig scherm Peter Lyoya, vader van het slachtoffer, loopt mee met een demonstratie na de dood van zijn zoon. © AP

Black Lives Matter

Mogelijk heeft de daling te maken met de storm van protest die via Black Lives Matter wereldwijd losbarstte na de dood van Floyd, die overigens overleed door een nekklem en niet door kogels. De roep om een verandering bij het politieoptreden klonk luider.

In 2019 bleek al dat in regio’s waar agenten verplicht werden eerst andere middelen te gebruiken voor ze naar hun wapen grijpen, het aantal doden door politiekogels met een kwart afnam. Na de dood van Floyd namen 21 staten, waaronder New York en Californië, wetsvoorstellen aan die gericht zijn op meer toezicht op het optreden van de politie.

Volledig scherm Politiechef Eric Winstrom noemt de beelden 'hartverscheurend'. © AP

Jaarlijks komen ruim duizend Amerikanen om door politiekogels. In absolute aantallen gaat het in de meeste gevallen om witte mensen, maar relatief gezien worden zwarte mensen vaker doodgeschoten door agenten (38 per 1 miljoen) dan witte mensen (vijftien per 1 miljoen).

In de eerste drie maanden van dit jaar gaat het om veertien zwarte slachtoffers. Een van hen was de 22-jarige Amir Locke. Hij lag op 2 februari op de bank te slapen bij zijn neef toen de politie onaangekondigd een huiszoeking deed en hem doodschoot. Vorige week besloot justitie in de staat Minnesota om een agent niet te vervolgen, tot woede van de familie van Locke.

Betaald verlof

En dan is er nu dus de dood van Patrick Lyoya, die ooit het geweld in de Democratische Republiek Congo ontvluchtte, en vader was van twee dochters. Crump, advocaat van de familie, wil dat de agent ontslagen en vervolgd wordt. Politiechef Eric Winstrom zegt dat de agent, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, in shock is. Hij is met betaald verlof gestuurd gedurende het onderzoek.

Zodra het onderzoek is afgerond wordt al het bewijsmateriaal overgedragen aan justitie. Die beslist of en waarvoor de agent aangeklaagd wordt. ,,De beelden zijn een belangrijk bewijsstuk, maar ze zijn niet al het bewijs’’, zegt openbaar aanklager Christopher Becker van Kent County.

Volledig scherm Demonstranten in Grand Rapids roepen om gerechtigheid voor Lyoya. © AP