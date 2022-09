Patrick overleefde terreuraanslag in Nice: ‘Binnen paar seconden was iedereen links van me dood’

‘Ik liep die avond met vier vriendinnen op de boulevard van Nice. We kwamen voor het vuurwerk. Het was 14 juli, de nationale feestdag, het was enorm druk. Ineens hoorden we herrie. Ik keek om en zag een vrachtwagen zigzaggend op ons afkomen, met zo’n 80 of 90 kilometer per uur. Een witte vrachtwagen, ik weet het nog precies. Hij reed de mensen op de boulevard letterlijk omver. Binnen een paar seconden was iedereen rechts van me nog in leven, en was iedereen links van me dood. Overal lagen lichamen.’’