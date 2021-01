Paul zit in Oostenrijk al aan de derde lockdown: ‘De Nederlandse overheid kan leren van de Oostenrijkse’

Tweeling­zus (96) sterft 2 dagen vóór vaccin­brief aan corona, zus overleeft virus

20 januari Overlijden aan het coronavirus terwijl je in de wacht staat om het verlossende vaccin te krijgen. Het overkwam de 96-jarige Doris Hobday, de helft van de oudste identieke tweeling van het Verenigd Koninkrijk. Haar overlijden dompelt de familie en Britse showbizz in diepe rouw. Hobday en haar zus, die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen, groeiden in de loop der jaren uit tot geliefde talkshowgasten.