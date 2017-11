In Myanmar voert Franciscus afzonderlijke gesprekken met burgerleider Aung San Suu Kyi, de machtige militaire stafchef en boeddhistische monniken. In Bangladesh spreekt hij later deze week met gevluchte Rohingya en politieke en religieuze leiders.



Leiders van de kerk in Myanmar hebben de paus openlijk opgeroepen de Rohingya niet bij naam te benoemen. Vluchtelingen in een kamp in Sittwe in de deelstaat Rakhine hopen dat hij dat wel doet. Rohingya worden in Myanmar niet als afzonderlijke bevolkingsgroep erkend.