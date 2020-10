Paus pleit voor geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen

Paus Franciscus heeft, sinds hij het hoofd is van de katholieke kerk, voor het eerst gepleit voor het geregistreerd partnerschap voor homoseksuele stellen. Dat is te zien in een nieuwe documentaire: Francesco . De 83-jarige kerkvorst liet zich zelden zo expliciet uit over homorechten.

,,Homoseksuele stellen hebben het recht om een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven mogen leiden’’, zei de paus in de documentaire Francesco van regisseur Jevgeni Afinejevski. ,,We moeten geregistreerd partnerschap invoeren. Zo zijn hun rechten beschermd.”

Francesco is vandaag in première gegaan tijdens het Rome Film Festival. De documentaire gaat over het leven van de paus. Toen hij nog aardbisschop was in Argentinië pleitte hij al eens voor het geregistreerd partnerschap, maar als paus deed hij dat tot nu toe nog niet.

Erkenning

Geregistreerd partnerschap is een wettelijke erkenning van een relatie tussen personen. Soms voeren landen die het huwelijk niet openstellen voor homo’s dit type samenlevingscontract in. Italië introduceerde in 2016 als laatste land van de Europese Unie het geregistreerd partnerschap voor mensen van hetzelfde geslacht. Het homohuwelijk is er niet gelegaliseerd.

Quote Homoseksue­le stellen hebben het recht om een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie Paus Franciscus

Bekijk onze populairste nieuwsvideo's in deze playlist.