Peking roept VS op te stoppen met demonisering van China

Minstens 10 doden en tientallen gewonden bij busongeluk in Kroatië

25 juli Bij een busongeluk in het oosten van Kroatië zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. De bus was onderweg van Frankfurt naar Pristina in Kosovo en raakte door nog onbekende redenen van de weg. Volgen de plaatselijke autoriteiten zijn 45 slachtoffers voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht in Slavonski Brod, 170 kilometer ten zuidoosten van Zagreb.