Pelosi herkozen als voorzitter Huis van Afgevaardigden

Een kijkje in de Duitse vaccinatie­ma­chi­ne: nog enkele knelpunten

31 december In vier dagen tijd zijn in Duitsland al 78.000 mensen ingeënt tegen het coronavirus. Dat gebeurde volgens het Duitse RIVM vooral in bejaarden- en verpleeghuizen. Mobiele prikteams vaccineren er de meest kwetsbaren. Tegelijkertijd kan het zorgpersoneel de eerste prik halen in vaccinatiecentra. Wij keken hoe dat in zijn werk gaat in Berlijn.