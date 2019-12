Pelosi opent debat impeachment: Trump bedreiging voor onze nationale veiligheid

,,Ik open plechtig en droevig het debat over de afzettingsprocedure tegen de president van de Verenigde Staten. Als we nu niet handelden, zouden we onze plichten niet nakomen”, aldus Pelosi. Volgens haar vormt Trump ‘een voortdurende bedreiging voor onze nationale veiligheid’.

Volgens Pelosi heeft twee maanden van onderzoek over Trumps contacten met Oekraïne heel duidelijk gemaakt dat hij in strijd met de grondwet heeft gehandeld. De president had zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik voor eigen politiek gewin. Oekraïne had op last van Trump belastend bewijs tegen diens vermoedelijke uitdager in 2020, Joe Biden, moeten verzamelen in ruil voor militaire hulp van de Verenigde Staten.

Meerderheid

Een krappe meerderheid van de Amerikanen was in oktober voorstander van het afzetten van president Donald Trump. Volgens een poll van de nieuwszender Fox News toen is 51 procent voor impeachment.

De regering van Trump verloor in het onderzoek van de nieuwszender rap aan populariteit. 55 procent vindt dat Trump het als president niet goed doet (43 procent vindt van wel), terwijl maar liefst 51 procent denkt dat de huidige Amerikaanse regering corrupter is dan voorgaande regeringen. Bijna de helft vindt dat Trump met het impeachment-onderzoek krijgt wat hij verdient.