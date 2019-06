Pentagon geeft video vrij: ‘Iraans marineschip verwijdert mijn van olietanker’

Om de beschuldigingen aan het adres van Iran kracht bij te zetten, gaf het Pentagon vannacht (korrelige zwart-wit) beelden vrij waarop te zien zou zijn hoe een klein, Iraans marineschip een niet ontplofte zeemijn van de wand van een Japanse olietanker plukt. De beelden werden gemaakt door een overvliegend Amerikaans militair vliegtuig.



,,De boot werd gezien terwijl de niet ontplofte mijn van de Kokuka Courageous werd gehaald’’, licht kapitein Bill Urban namens het Amerikaanse leger toe. De Kokuka Courageous, een Japanse tanker, was een van de twee schepen die gisteren zouden zijn aangevallen. Op de Noorse tanker Front Altair brak gisteren brand uit na een vermoedelijke aanval. De bemanning van een schip van de Nederlandse rederij Acta Marine schoot toen te hulp en redde 21 opvarenden. De Amerikanen deelden ook foto's van de Japanse olietanker. Daarop is de beschadigde wand van het schip te zien.



Yutaka Katada, de directeur van de rederij waarvoor de Kokuka Courageous vaart, zei vanochtend dat de bemanning van de tanker zag hoe ,,een vliegend projectiel’’ de wand van hun schip raakte. Er volgde een explosie en er ontstond een gat in de romp. Hij dacht dat het niet om een mijn ging of een torpede, want ,,de schade bevond zich boven het wateroppervlak. Het zou onder water zijn geweest als een torpedo was gebruikt.” Het was de tweede aanval op het schip in een paar uur tijd. Een andere woordvoerder van het bedrijf zei dat het onmogelijk was te zeggen of het schip door Iran was aangevallen en of een Iraans schip een mijn van het schip heeft weggehaald.