Pentagon op slot na geweldsincident bij bus- en metrostation: verdachte en agent overleden

Leidde te laat openen sluizen tot ‘onopzette­lij­ke doodslag’ bij overstro­min­gen België?

30 juli De overstromingen die in België twee weken geleden aan 37 mensen het leven kostten, krijgen mogelijk een lange juridische staart. Het parket van Luik onderzoekt of er sprake was van ‘onopzettelijke doodslag, bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg’.