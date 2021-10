Peperduur medicijn tegen dodelijke spierziekte wordt toch vergoed

Het medicijn biedt aanzienlijke vooruitgang en verbeterde levenskwaliteit, maar tot nu toe was het prijskaartje duizelingwekkend. Zo’n 600 kinderen in Europa worden ieder jaar net zoals Pia en Jayme geboren met SMA of ‘spinale musculaire atrofie’. De ziekte veroorzaakt verlamming, die op zeer jonge leeftijd al de ademhalingsspieren kan bereiken en zo in meer dan de helft van de gevallen uiteindelijk dodelijk is. SMA is de grootste aangeboren doodsoorzaak bij pasgeborenen.

De keuze voor ouders? Bijna 2 miljoen euro bij elkaar schrapen voor een dosis Zolgensma, één prikje dat de genen van een baby repareert. Of een leven lang behandelingen van honderdduizenden euro’s volhouden.

Loting

De peperdure prik werd in de zomer van 2019 wereldnieuws in België toen de ouders van baby Pia een sms-actie op poten zetten om het nodige bedrag in te zamelen voor Pia. De immense solidariteit die volgde, betekende de redding voor de Antwerpse baby: ze kreeg later het medicijn toegediend. Maar het probleem van de immense kostprijs bleef. Voor veel ouders was het dan ook vooral wanhopig hopen op het succes van gelijkwaardige sms-acties of op winst in de ‘loterij’ van farmabedrijf Novartis, waarbij jaarlijks een honderdtal gratis behandelingen wordt verdeeld onder kinderen van hoogstens twee jaar oud.

In Nederland lukte het de ouders van deze zieke Jayme om genoeg geld bij elkaar te brengen voor een behandeling met het medicijn. Meer dan 20.000 mensen in ons land deden een donatie, waardoor het medicijn kon worden bekostigd.

Zolgensma is de enige eenmalige gentherapie die de genetische oorzaak van SMA rechtstreeks aanpakt, legt Novartis uit. Het is een therapeutische oplossing die ontwikkeld werd om de hoofdoorzaak van de verwoestende ziekte aan te pakken en moet slechts één keer in het leven van de patiënt toegediend worden.

Quote Er was veel kans dat ze een dag als vandaag - een leeftijd van 2,5 jaar - niet eens zou halen Ellen de Meyer, moeder van Pia

Het is geen wondermiddel, maar stabiliseert de spierziekte wel. En hoe sneller met de behandeling gestart wordt, hoe gunstiger de vooruitzichten. ,,Wanneer zo vroeg mogelijk toegediend, kan Zolgensma bij patiënten de motorische functies, zoals zitten, staan en lopen, en ook slikken en ademhalen, verbeteren”, aldus het farmabedrijf. De resultaten zijn soms spectaculair. De ouders van Pia merkten al na een tweetal maanden de eerste veranderingen: hun meisje kon met haar handjes grijpen en rollen.

Afgedwongen

Inmiddels is Pia al geen baby meer, ze is nu kleuter Pia - een echte kletskous volgens moeder Ellen de Meyer - en gaat sinds vorige maand naar school. ,,Ze doet het fantastisch als we terugdenken aan hoe we ooit dachten dat het haar zou vergaan. Er was veel kans dat ze een dag als vandaag - een leeftijd van 2,5 jaar - niet eens zou halen. Of dat ze aan de beademing zou liggen of de hele tijd sondevoeding zou krijgen. Het is dag en nacht verschil. Het medicijn doet z’n werk, waardoor ze haar spieren toch deels kan gebruiken.”

,,Ze blijft nog steeds bijleren. Nu probeert ze met wat hulp korte tijd rechtop te staan. Heel belangrijk, want zo worden haar botten steviger. De keerzijde van de medaille is wel dat ze wellicht nooit zal kunnen lopen of zelfs kruipen. Al weet je natuurlijk nooit hoe het loopt in de medische wereld. Zaken die vandaag onomkeerbaar lijken, zijn dat overmorgen misschien niet meer.”

Nederland heeft samen met Ierland en België een prijsverlaging afgedwongen bij fabrikant Novartis. Kinderen tot twee jaar, onder de 13,5 kilo, kunnen het medicijn vanaf 1 december vergoed krijgen.