'Per helikopter ontsnapte gangster zat in wagen vol explosieven bij Parijs'

Duizenden mensen Laos wachten op hulp na instorten dam

12:45 Na het instorten van een dam in het zuidoosten van Laos wachten nog circa drieduizend mensen op redding. De autoriteiten meldden woensdag aan de krant Vientiane Times dat veel mensen vastzitten in bomen of op daken van huizen doordat het gebied na het bezwijken van de dam door water is overspoeld.