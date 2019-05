Personeel Franse tabakswinkel vrijgelaten na gijzeling door 17-jarig ‘geel hesje’

Volgens een woordvoerder van de Franse nationale politie heeft de jongen, die per fiets aankwam, omstreeks 16.20 uur tenminste vier vrouwelijke medewerkers van een tabakswinkel in Blagnac in gijzeling genomen. Onder hen ook de eigenaresse van de winkel. Speciale politie-eenheden omsingelden de winkel en de directe omgeving werd ontruimd.



,,Het is zorgwekkend’’, zei een buurman tegen persbureau AP. ,,Het gebeurde allemaal zo snel.’’ Volgens Robert Texier woont de eigenaresse van de drukbezochte winkel in het naastgelegen pand. De vrouw zou de tabakszaak annex bar en wedkantoor al tientallen jaren samen met haar dochter uitbaten. De winkel, een voormalige wapenzaak aldus nieuwssite L’Express, ligt in de buurt van het vliegveld van Toulouse. Omwonenden werden gevraagd ramen en deuren dicht te houden.