Peru sluit Machu Picchu voor onbepaalde tijd vanwege protesten omwonenden

,,Vanwege de aangekondigde manifestaties in het district Machu Picchu en om de veiligheid van de bezoekers te beschermen zal de citadel van Machu Picchu vanaf 14 december gesloten zijn en pas weer worden geopend als deze situatie is opgelost’’, stelt het regionale Directoraat van Cultuur in een verklaring.

De plaatselijke bevolking demonstreert voor goedkopere treinkaartjes tussen de stad Cuzco en Machu Picchu en wil dat de treinen op die verbinding vaker gaan rijden. De sluiting duurt zolang de protesten tegen het spoorbedrijf doorgaan.

Botsingen met politie

De trein is het enige vervoersmiddel waarmee toeristen de ruïnes van Machu Picchu kunnen bereiken, maar ook de inwoners van de regio maken veel gebruik van de spoorlijn. De protesten begonnen woensdag en escaleerden in het weekend met een blokkade van het spoor, botsingen met de politie en dreigementen om de ruïnes te bezetten.

De historische stad Machu Picchu werd pas zes weken geleden weer voor het publiek heropend, na een bijna acht maanden durende sluiting in verband met de coronapandemie. Begin deze maand, ongeveer een maand na de heropening, waren de bezoekersmaxima met 40 procent opgeschroefd, naar 1.116 bezoekers per dag. Tot eind deze maand is de toegang gratis.

Machu Picchu werd gebouwd in de 15de eeuw en was bewoond tot de Spaanse verovering in 1532. Sinds 1983 staan de ruïnes op de Werelderfgoedlijst van VN-organisatie UNESCO. Voor de coronapandemie bezochten dagelijks tussen de 2000 en 3000 toeristen de historische stad en in het hoogseizoen soms wel 5000.