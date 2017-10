Pest grijpt om zich heen op Madagaskar, zeker 24 doden

Verdachte verdwijning Mäelys: Herinner me niet dat ik haar heb aangeraakt

16:36 Terwijl de eind augustus in Frankrijk verdwenen Maëlys nog altijd spoorloos is, komen er steeds meer details naar buiten over de avond van haar verdwijning. Het Franse weekblad L'Express kreeg namelijk inzage in het getuigenverhoor van hoofdverdachte Nordahl L. Daar blijken nogal wat tegenstrijdigheden in te staan.