Peter C. (46) die aanslag wilde plegen op Miss-verkiezing in Plopsaland was met Nederlandse vrouw

De verdachte van de verijdelde aanslag op de Miss België-verkiezing in Plopsaland De Panne is de 46-jarige Peter C. Hij komt uit Lommel, vlak over de grens bij Eindhoven, en was bij het pretpark met een Nederlandse vrouw. Ook zij is opgepakt. De man was in het bezit van een handvuurwapen.

De vrouw zou niet de partner zijn van C., maar wel een vriendin. De twee waren samen met de auto gekomen. In zijn voertuig werd na de aanhouding een vuurwapen aangetroffen en een kogelwerend vest. Die spullen lagen in de kofferbak, buiten het zicht van de Nederlandse. Daarom is het volgens de Belgische politie nog onduidelijk of zij van de aanslagplannen op de hoogte was.

Zondag of maandag moet een politierechter besluiten of zij in de cel blijft en welke verdenking er tegen haar is. Momenteel zit ze alleen vast voor verhoor. Waar uit Nederland de vrouw precies komt wil de politie niet zeggen zolang zij niet formeel als verdachte wordt gezien.

Motief

Het exacte motief van Peter C. is nog onduidelijk. ‘Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België die even later in Plopsaland zou plaatsvinden. De exacte beweegredenen van Peter C. zijn nog onduidelijk. Hij was niet bekend bij politie- en veiligheidsdiensten', aldus het federaal parket in een persbericht.

Hij zou zaterdag vanuit Belgisch Limburg richting badplaats De Panne zijn gereden met een huurwagen. Hij had vijf vergunde wapens mee en werd nog voor hij aankwam in Plopsaland onderschept door de politie. Het zou een politiezone uit Limburg zijn die een bericht had ontvangen van de partner van de man die met een aanslag dreigde, schrijft het Belgische persbureau Belga. Volgens Belga is hij afkomstig uit Lommel van het geboortejaar 1976.

Verkiezing ging door

‘De zaak is toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Die zal later zondag of maandagvoormiddag beslissen of beide personen bij hem worden voorgeleid en of hij een aanhoudingsmandaat zal afleveren’, staat in het persbericht.

De verkiezing van Miss België kon doorgaan zoals gepland, maar wel met ruim een uur vertraging. Vlak voor de show van start zou gaan om 20.30 uur, werd de zaal ontruimd. Rond 21.30 uur kon de verkiezing toch van start gaan.

