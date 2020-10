Peter Madsen ontsnapt uit gevangenis met ‘riemachtig voorwerp’, politie houdt moordenaar onder schot’

Chaos in Brits vliegtuig: vrouw hoest in gezichten passagiers en schreeuwt dat 'iedereen doodgaat’

19 oktober In een passagiersvliegtuig van EasyJet is afgelopen weekend onrust ontstaan nadat een agressieve vrouw met opzet in de richting van passagiers hoestte en schreeuwde dat ‘iedereen dood ging’. De paniekzaaier is uit het vliegtuig gezet en opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, bevestigt de Britse lowbudget-maatschappij in een verklaring.