Peuter (2) in levensgevaar door weggegooide fles uit Duitse partytrein

Brazilië: Griekse tanker verantwoor­de­lijk voor olieramp stranden

6:43 De Braziliaanse autoriteiten verdenken een onder Griekse vlag varende tanker ervan verantwoordelijk te zijn voor het lekken van de duizenden tonnen ruwe olie die sinds twee maanden de stranden in het noordoosten van het land besmeuren. Dat heeft de federale politie van Brazilië vrijdag bekendgemaakt. In het gebied is sprake van de grootste milieuramp in de Braziliaanse wateren.