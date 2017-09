Peuter ligt nacht buiten tijdens orkaan Irma nadat vader haar vergeet

De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die zijn dochter vergeten was tijdens orkaan Irma. De peuter bracht de nacht buiten door toen de storm toesloeg in Florida.

De verdachte was vermoedelijk onder invloed van drank of drugs, berichtten lokale media. Hij kon zich daardoor mogelijk niet herinneren waar hij het kind had gelaten.

Kind verdwenen

De moeder van het meisje belde zondagavond laat de hulpdiensten omdat haar kind was verdwenen. Een zoektocht met behulp van een politiehond leverde niets op. Een voorbijganger vond het negentien maanden oude meisje pas de volgende ochtend in de tuin van een woning in de buurt van haar huis in de plaats Jasper. Een zoektocht door de politie had eerder niets opgeleverd.