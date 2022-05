Picasso in huis van weduwe Filipijnse ex-dictator Marcos voedt speculaties

Een kleurrijk abstract schilderij van een naakte vrouw op een bed maakt de tongen los op de Filipijnen. Dit kunstwerk van Pablo Picasso, dat acht jaar geleden in beslag werd genomen, is gespot op beelden thuis bij de weduwe van de voormalige dictator Ferdinand Marcos.

Critici zien het als een provocatie van de familie naar de Filipijnse bevolking. Ze vrezen dat de Marcos-clan, die weer aan de macht komt, zijn kunstschatten wil veiligstellen.

Zoon Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. won maandag met grote overmacht de presidentsverkiezingen. Na zijn winst bezocht hij zijn moeder Imelda, weduwe van de voormalige dictator. Op televisiebeelden van die ontmoeting is aan de muur een kunstwerk van Picasso uit de serie ‘Femme Couchée’ te zien.

Dat schilderij werd in 2014 in beslag genomen door een speciale regeringscommissie (PCGG), die onderzoek deed naar de onrechtmatig verkregen rijkdom van de familie Marcos. Het zou toen overgedragen zijn aan het Nationaal Museum. Het is onduidelijk of het kunstwerk bij Imelda aan de muur een replica is of het origineel. Hoewel de toenmalige commissievoorzitter zegt dat het schilderij nep is , zijn de beelden voer voor speculaties.

Gemarteld en vermoord

Marcos was tussen 1965 en 1986 de langst regerende president van de Filipijnen. Hij regeerde met harde hand en maakte zich schuldig aan mensenrechtenschendingen. Politieke tegenstanders werden opgepakt, gemarteld en vermoord.

Ook plunderde hij naar schatting 10 miljard dollar (9,7 miljard euro) van de bevolking. Het geld werd weggesluisd naar buitenlandse bankrekeningen en onroerend goed. Zo werd onder meer 700 miljoen dollar op Zwitserse bankrekeningen achterhaald.

Schoenencollectie

Het echtpaar Marcos baadde in luxe en bezat onder meer een indrukwekkende collectie juwelen, merkkleding en kunstwerken. Imelda Marcos was berucht vanwege haar enorme schoenencollectie, die symbool stond voor de overdaad en hebzucht van de familie. Al jaren gaan geruchten dat de familie Marcos een enorme hoeveelheid goud bezit.

Een volksopstand maakte in 1986 een eind aan het dictatoriale regime. Marcos trad af en vluchtte naar Hawaï. Hij overleed daar drie jaar later op 72-jarige leeftijd. Weduwe Imelda keerde eind 1991 terug naar de Filipijnen.

Sindsdien probeert de PCGG tweehonderd kunstwerken en andere rijkdommen van Marcos terug te krijgen. Het gaat onder meer om werken van Rembrandt, Van Gogh en Picasso. De kunstcollectie werd in 1990 getaxeerd op een waarde van 5 tot 8 miljoen dollar. Daarnaast wilde het land de juwelen van Imelda laten veilen om miljoenen dollars op te halen voor de staat.

Nu Marcos Jr. aan de macht komt, vrezen veel Filipijnen dat de familie daar een stokje voor steekt. Het schilderij van Picasso thuis bij Imelda zou daar een voorbeeld van zijn.

Nepschilderijen

Ruben Carranza, oud-bestuurslid van de PCGG, zegt tegen de Britse krant The Guardian dat het onduidelijk is of het schilderij een echte Picasso is. ,,Mevrouw Marcos heeft de gewoonte gehad om nepschilderijen te kopen en nepschilderijen uit te lenen om ze tentoon te stellen.”

Tegelijk vindt hij het veelzeggend dat Imelda juist nú pronkt met het kunstwerk. ,,Het toont haar onverschillige houding naar de Filippino’s’’, zegt Carranza. ,,Ze laat hen opnieuw geloven dat ze zoveel rijkdom hebben en dat ze het gewoon kunnen laten zien wanneer ze maar willen.’’

Rechtszaken

De familie Marcos wordt nog steeds geconfronteerd met tientallen rechtszaken vanwege hun geplunderde rijkdom. Imelda is in beroep gegaan tegen een strafrechtelijke veroordeling uit 2018 vanwege corruptie.

Marcos Jr. heeft de misstanden die onder zijn vader plaatsvonden steeds gebagatelliseerd of ontkend. Als hij president is, heeft hij de macht om de bestuurders van PCGG te benoemen, waardoor hij een enorme invloed zou hebben op de commissie die juist is opgericht om de rijkdom van de familie terug te krijgen.

Zijn woordvoerder wilde op een persconferentie niet reageren op de vraag of het kunstwerk in het huis van Marcos een echte Picasso is.

