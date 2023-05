Piepjonge schoolschutter (13) Belgrado wilde politie tegenhouden met molotovcocktails

Met de vier molotovcocktails die hij bij zich had wilde de Servische schutter gisteren voorkomen dat de politie naar binnen kon komen. Dat heeft de 13-jarige jongen verklaard op het politiebureau nadat hij negen mensen heeft gedood in de gangen en klaslokaal van een school in Belgrado.

De politiechef van de Servische hoofdstad zegt bij staatszender RTS dat de dader zichzelf omschreef als 'een psychopaat die moet kalmeren’. Dat deed hij telefonisch nadat hij een bloedbad had aangericht op zijn eigen basisschool.

Volledig scherm In het land zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. © REUTERS In eerdere berichten werd gistermiddag nog gesproken over een 14-jarige jongen. Inmiddels is duidelijk dat de schoolschutter, die twee pistolen van zijn vader meenam, een jaar jonger is. Hij belde zelf de politie nadat hij acht leerlingen en een beveiliger dodelijk had geraakt.

Molotovcocktails

Naar nu blijkt had hij vier molotovcocktails bij zich. ,,Hij was niet van plan daar zijn slachtoffers mee in brand te steken”, zegt politieman Veselin Milic. ,,Zijn verklaring was dat hij daarmee de ingang van de school wilde versperren voor de politie.” Een motief voor de schietpartij is er niet. Milic wijst op de leeftijd van het slachtoffer. ,,Dit is geen jongere, maar een kind. Wie kon bedenken dat hij tot zoiets gruwelijks in staat zou zijn?”

Waarschijnlijk is de daad al wekenlang voorbereid. Bij de jongen is dan ook een lijst met beoogde slachtoffers gevonden.

In het ziekenhuis liggen donderdag nog twee kinderen in kritieke toestand. In Servië, dat drie dagen van nationale rouw heeft aangekondigd, is er nogmaals op gewezen om wapens leeg en achter slot en grendel te bewaren. De politie zal bij wapeneigenaren thuis gaan controleren en ze in beslag nemen als dit niet het geval is. De ouders van de jongen zijn gearresteerd wegens het ‘ernstig in gevaar brengen van de openbare veiligheid’.

Niet eerder kreeg het land te maken met een school shooting. Omdat een 13-jarige in Servië te jong is voor strafrechtelijke vervolging, is hij overgebracht naar een psychiatrische inrichting.

Volledig scherm Nog twee kinderen liggen in kritieke toestand op de intensive care. © REUTERS

