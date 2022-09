Pijnlijke fout: Sloveense familie ontdekt na crematie dat hun vader toch nog in leven is

PersoonsverwisselingDoor een pijnlijke fout in een verzorgingstehuis in Slovenië heeft een familie ogenschijnlijk de crematiedienst bijgewoond van een man, terwijl een dag later bleek dat hij nog leeft. Foute identificatiebandjes zouden aan de oorzaak liggen van het incident. De minister van Volksgezondheid is diep door het stof gegaan.

,,Iemand heeft gisteren zijn vader gecremeerd, om de volgende dag te weten te komen dat hij nog leeft. Een andere familie ontdekte intussen dat hun ouder overleden was”, verklaarde de zichtbaar geschokte Sloveense minister van Volksgezondheid Danijel Besic Loredan op een persconferentie. ,,In het tijdperk van de digitalisering in de 21e eeuw is dit totaal onacceptabel.’’

De patiënten waren allebei mannen in een rolstoel. Ze hadden dezelfde leeftijd, woonden in hetzelfde rusthuis en waren om gezondheidsredenen in dezelfde ambulance naar het ziekenhuis van Celje gebracht. Twee dagen later overleed een van hen en werd de verkeerde familie ingelicht. Na de verplichte lijkschouwing bracht de familie in kwestie alles in gereedheid voor de crematie en de begrafenis.

Vergevorderde dementie

De fout kwam aan het licht toen de andere patiënt na zijn herstel terugkeerde naar het rusthuis. Het personeel besefte toen dat de man het verkeerde identificatieplaatje aan zijn pols had.

,,De fout had nooit mogen gebeuren, ook al leed een van de patiënten aan vergevorderde dementie’’, zei de minister op de persconferentie. Hij diende zijn ontslag in, maar dat werd geweigerd door de Sloveense premier. Er is een onderzoek geopend.