Piloot is luidruchtige Trump-fans beu en dreigt: ‘Ik laat jullie achter in het midden van Kansas’

Op videobeelden is te zien en vooral te horen hoe verschillende passagiers luid ,,USA! USA! USA!’’ en ,,Fight for Trump” aan het roepen zijn in het vliegtuig dat gisteren van hoofdstad Washington DC naar Phoenix, Arizona, zou vliegen.

‘Het kan me niet schelen’

In een volgend fragment is te horen hoe de piloot de passagiers door de intercom maant kalm te blijven. ,,Zo gaat het verlopen: dit is een vier en een half uur durende vlucht naar Phoenix. We zetten dit toestel aan de grond in het midden van Kansas en dumpen de mensen daar. Het kan me niet schelen. We zullen het doen als dat nodig is. Gedraag jullie dus, alstublieft.” Kansas ligt in het midden tussen Washington en Phoenix.

Een van de passagiers en Trump-supporters in het vliegtuig was Mindy Robinson. Volgens haar zat het vliegtuig vol met ‘patriotten’, zegt ze op Twitter, waarbij ze ook haar beklag doet over de opmerking van de piloot. ,,American Airlines is allesbehalve Amrikaans”, aldus Robinson. Volgens haar werd ze ook onbeschoft behandeld omdat ze een Make America Great Again-petje droeg. ,,Weten ze wel met hoeveel wij zijn?”

Reactie American Airlines

Uiteindelijk kon het vliegtuig toch gewoon vertrekken en landen in Phoenix, zonder noemenswaardige incidenten achteraf. American Airlines verdedigde de piloot later in een mededeling. Aangezien de piloot de gezagvoerder aan boord is, was het zijn taak te wijzen op het belang om de instructies van het personeel te volgen, klonk het.

Verschillende passagiers zouden bovendien geweigerd hebben een mondmasker op te zetten, ondanks het aandringen van het cabinepersoneel.

