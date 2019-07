Pizzapuntje eten op Spaanse Trappen? Dat is dan 250 euro boete

fotoreportage Geen medicijnen, geen artsen: in Venezuela is aan alles een tekort

9:40 Venezuela was een land met een tamelijk goede gezondheidszorg. Maar inmiddels zijn medicijnen niet meer verkrijgbaar of onbetaalbaar, zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis, die net terug is uit het verscheurde land. ,,Veel artsen zijn naar het buitenland vertrokken.’’