Pjotr en Anne zagen hun oase in Portugal in vlammen opgaan: ‘Brandweer kwam niet, was te gevaarlijk’

Dodental bosbranden Maui loopt op tot 96, elektrici­teits­lei­din­gen onderzocht

Het dodental van de bosbranden op Maui is opgelopen tot 96, zeggen de autoriteiten van Hawaï. Volgens juristen van drie Amerikaanse advocatenkantoren zijn de elektriciteitsleidingen op het Hawaïaanse eiland mogelijk de veroorzaker van de hevige brand die de stad Lahaina in de as legde.