Ploeteren door de modder om honger te stillen in Cherson

Soldaten­moe­ders eisen stopzet­ting strijd in Oekraïne en terugkeer van Russische troepen

Een groep Russische moeders, die zich ‘het Feministische anti-oorlogsverzet’ noemt, heeft in een brief op internet het Russische parlement opgeroepen de strijd in Oekraïne te staken en eist terugkeer van de Russische troepen.

27 november