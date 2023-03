Poetin aan Xi: ‘We staan open voor onderhandelingen over Oekraïne’

Poetin noemde Xi zijn ‘dierbare vriend’ en zei dat Moskou het Chinese voorstel om het conflict met Oekraïne te beëindigen grondig heeft bekeken. ,,We hebben respect voor uw initiatief en we zullen het samen bespreken”, zei de president tegen Xi.



De Russische president zei ook ‘licht jaloers te zijn op de snelle ontwikkeling van China'. Hij zei dat Xi erin geslaagd is om van China een sterker land te maken en dat Beijing ,,de internationale situatie gebalanceerd benadert”.



Xi noemde Poetin eveneens een goede vriend en zei verheugd te zijn over zijn bezoek aan Moskou. De Chinese president bedankte Poetin voor zijn blijvende steun aan China. Hij zei ook ervan overtuigd te zijn dat het Russische volk Poetin opnieuw zal steunen bij de verkiezingen van 2024.



Xi Jinping kwam maandagmiddag aan in Moskou voor een driedaags bezoek. Later op de dag had hij een eerste tête-à-tête met Poetin tijdens een informele lunch. Dinsdagmiddag is het meest officiële gedeelte van de top met een bijeenkomst van de leiders en Chinese en Russische delegaties.

Volledig scherm Poetin en Xi zijn geen onbekenden van elkaar. © AFP

Geen onbekenden

Poetin en Xi zijn geen onbekenden van elkaar en hebben elkaar bij allerlei internationale evenementen in tien jaar tijd al circa veertig keer ontmoet. Xi zei bij zijn aankomst op de luchthaven Vnoekovo-2, ten zuidwesten van Moskou, dat China en Rusland ‘goede buren en elkaars betrouwbare partners’ zijn. Hij is ,,ervan overtuigd dat het bezoek vruchtbaar zal zijn en nieuw elan geeft aan de Chinees-Russische betrekkingen”.

Xi was halverwege 2019 voor het laatst in Rusland. Poetin bezocht China begin vorig jaar vlak voordat zijn leger Oekraïne binnenviel. Zo was hij bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing. De presidenten gingen toen een partnerschap ‘zonder grenzen’ aan. De twee zagen elkaar in september weer voor het eerst bij een regionale top in Oezbekistan.

De leiders zullen volgens het Kremlin praten over het verdiepen van het partnerschap en de ‘strategische samenwerking’ tussen de landen, ook op internationaal niveau. Het is de verwachting dat ze ook overleg zullen voeren over het vredesplan dat China recent deelde over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, waar vanuit Kyiv afwijzend op is gereageerd.

Volledig scherm De Chinese president Xi Jinping (links) wordt verwelkomd door commandant Sergei Udovenko. © AP China probeert zich als neutrale partij op te stellen als het om Oekraïne gaat, maar volgens critici keurt Beijing de Russische invasie stilzwijgend goed. Het Westen hoopt dat de Chinezen hun invloed gebruiken om Poetin ervan te overtuigen dat hij de oorlog moet beëindigen. Tegelijkertijd vreest het Westen dat China Rusland wapens gaat leveren.

