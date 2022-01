Poetin-criticus Navalny na jaar in Russische cel: ‘Ik heb nergens spijt van’

,,Ik heb er een jaar cel op zitten, maar betreur niets. Ik herhaal: wees niet bang want dit is ons land en we hebben geen ander land.” Navalny bracht de boodschap via sociale media. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij op een luchthaven van Moskou na terugkeer uit Duitsland werd opgepakt.



Navalny verwachtte al direct te worden gearresteerd bij zijn terugkomst. ,,Dit is een regime van dieven’’, sprak hij bij zijn aanhouding. ,,Maar ik ben heel blij dat ik weer terug ben, het is beste dag van de afgelopen vijf maanden. Dit is mijn thuis. Ik ben niet bang. Ik roep u ook op niet bang te zijn.’’



Bij de paspoortcontrole op de luchthaven Sjeremetjevo werd hij door drie agenten opgewacht. Een verslaggever van internetkanaal Dozjd was met hem meegevlogen en maakte beelden van de arrestatie. Daarop was te zien hoe Navalny zijn echtgenote Julia gedag kust en vervolgens met de agenten meeloopt.