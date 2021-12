Poetin en Biden waarschuwen elkaar in telefoongesprek van vijftig minuten

Zeldzame orang-oe­tan geboren op kerstavond in dierentuin New Orleans

Een met uitsterven bedreigde Sumatraanse orang-oetan is in de dierentuin van New Orleans bevallen van een gezonde zoon. De tweelingbroer van het kleine aapje redde het helaas niet. Volgens medewerkers van de Audubon Zoo stierf hij in de baarmoeder.

28 december