Poetin in zijn speeches: boos, zwijgend, triomfantelijk en deemoedig

UPDATE EU-bur­gers gaan vanaf 2027 betalen voor CO2-uit­stoot rijden en wonen

Inwoners van de Europese Unie gaan vanaf 2027 aan de pomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Om de kosten te drukken, door bijvoorbeeld hun huis te isoleren of over te stappen op een elektrische auto, kunnen ze wel al vanaf 2026 een beroep doen op een speciaal fonds.

18 december