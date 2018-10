Poetin krijgt nieuwe ontmoeting Trump

Vijand nr. 1 van complotden­kers, George Soros, kreeg pijpbom in zijn bus

20:10 De bom die in de brievenbus van miljardair George Soros werd gevonden, was een zogeheten pijpbom. Dat melden Amerikaanse media. De bom werd gistermiddag lokale tijd gevonden. Soros was op dat moment niet in het huis aanwezig. De verijdelde aanslag legt opnieuw bloot hoe extreem de haat van complotdenkers aan zijn adres is.