'Poetin Moordenaar': nieuw protestbord van Russische journalist

Marina Ovsjannikova Gezin van 'Russische tv-hel­din' is geruïneerd: ‘Mijn zoon begrijpt het niet en heeft angstaan­val­len’

De medewerkster die maandag het journaal van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de invasie in Oekraïne, is niet van plan Rusland te verlaten. ,,We zullen in Rusland blijven”, verklaart ze.

18 maart