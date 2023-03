Poetin pokert weer met atoomwapens, Verenigde Staten niet erg onder de indruk

Boris Johnson zegt ‘sorry’ voor ‘per ongeluk’ misleiden parlement over lockdown­feest­jes

De Britse oud-premier Boris Johnson heeft ‘sorry’ gezegd dat hij ‘onbedoeld’ het parlement heeft misleid over illegale feestjes in de ambtswoning tijdens de coronalockdown. Maar hij houdt vol dat hij dat niet met opzet deed. Dat zei Johnson voor een parlementaire commissie die zijn uitspraken over ‘partygate’ onderzoekt.