Poetin: situatie in Oost-Oekraïne ‘lijkt op genocide’

Poetin maakte zijn opmerkingen tijdens een bijeenkomst van de Russische presidentiële raad voor mensenrechten, waarin hij sprak over discriminatie van Russischtaligen buiten de Russische grenzen.



,,Ik moet zeggen dat russofobie een eerste stap is in de richting van genocide’’, zei de Russische leider onder meer. Hij verwees naar de Donbass-regio in het oosten van de Oekraïne, waar veel Russisch-sprekenden wonen. ,,Jij en ik weten wat er in Donbass gebeurt’’, zei Poetin. ,,Het lijkt zeker op genocide.’’



Eerder op de dag vergeleek de Russische onderminister Sergei Ryabkov (Buitenlandse Zaken) de oplopende spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten rond Oekraïne met de Cubacrisis in 1962.