Poetin ‘verzwakt’ na ‘catastrofale fout’: ‘Dat moet betekenen dat mensen meer praten over zijn opvolging’

Poetin, de langstzittende leider in het Kremlin sinds Josef Stalin, domineert Rusland al bijna 23 jaar. Na grondwetswijzigingen in 2020 verwachtten sommige Rusland-watchers dat Poetin tot 2036 zou regeren. Maar de Russische invasie van Oekraïne heeft die perceptie veranderd.

,,Hij is verzwakt door deze werkelijk catastrofale fout”, zei een westerse functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit sprak met persbureau Reuters. ,,We zien het Russische leger op het slagveld vernederd worden door Oekraïne.”

De functionaris zei dat de oorlog de Oekraïense staat had versterkt en de verdere uitbreiding van het militaire bondgenootschap van de NAVO had uitgelokt, waardoor Poetin verzwakt uit het conflict komt.

,,Dat moet betekenen dat mensen meer praten over zijn opvolging, ze praten meer over wat er daarna komt, ze stellen zich een leven hierna voor. Maar wat ik niet doe, is suggereren dat dat snel zal gebeuren.” Een machtswissel aan de top in Rusland is voorlopig onwaarschijnlijk wegens het autocratische karakter van het politieke systeem: alle macht ligt er nog steeds in handen van Poetin.