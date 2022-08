Poetin voert eretitel Moeder-Heldin opnieuw in voor vrouwen die tien of meer kinderen krijgen

Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. ‘De titel Moeder-Heldin is ingesteld om te worden toegekend aan een moederburger van de Russische Federatie, die tien of meer kinderen heeft gekregen en opgevoed die burgers van de Russische Federatie zijn’, staat in de gisteren gepubliceerde wet.

De titel werd in 1944 voor het eerst ingesteld en toegekend aan vrouwen die een groot gezin van tien of meer kinderen hadden grootgebracht. Dat moest het aantal geboortes stimuleren. Met het opnieuw instellen van de titel en de bonus hoopt Poetin nu ook de bevolkingsgroei te stimuleren. In Rusland krijgt een vrouw gemiddeld 1,5 kind. Dat is iets lager dan in Nederland: het gemiddeld kindertal per vrouw in ons land is 1,57.

Volledig scherm Twee onderscheidingen uit de Sovjettijd: Moeder-Heldin en Veteraan van Arbeid. © Shutterstock / Sever180

Op Internationale Kinderdag, op 1 juni, kondigde de Russische president de plannen al aan. Hij benadrukte dat de titel Moeder-Heldin van kracht was in de dagen van de USSR en dat het belangrijk is dat de ‘traditie van een grote, talrijke familie’ zich hersteld. ,,In de regel kun je vertrouwen op degenen die zijn opgegroeid in een groot gezin. Ze zullen een vriend, collega’s of hun geboorteland niet teleurstellen’, zei Poetin. Hij noemde de demografische situatie van Rusland ‘extreem moeilijk’ en riep op tot ‘drastische’ maatregelen. Door het lage geboortecijfer in Rusland ‘zijn er niet genoeg arbeiders’, benadrukte Poetin al eerder.

Uitzondering

De titel werd in de Sovjet-Unie doorgaans toegekend op de eerste verjaardag van het tiende kind, maar alleen als de andere negen dan nog in leven waren. Er werd een uitzondering gemaakt als één (of meerdere) kinderen ‘onder respectabele omstandigheden’ gestorven was of waren, zoals door een beroepsziekte, een bedrijfsongeval, een heldhaftige daad of door te sneuvelen in dienst van de Sovjet-Unie.

De eretitel werd in 1991 afgeschaft door de Russische overheid.