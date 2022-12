Poetin wil de Navo kopiëren en geld speelt geen rol: wat kan hij waarmaken?

Voor Poetin moet het, gezien zijn hartgrondige obsessie met en vijandigheid tegenover de Navo, niet makkelijk zijn geweest om toe te geven dat Rusland nog veel van de alliantie kan leren. Maar het geeft ook aan dat Poetin tot het inzicht is gekomen dat dat nodig is.



De vraag is evenwel of het ‘kopiëren’ van de Navo zal lukken. En of Rusland de strijd tegen de Oekraïners, die de laatste maanden het initiatief hebben overgenomen, er succesvol mee zal kunnen voortzetten.



De Russische krijgsmacht is weliswaar enorm, maar de bevelstructuur is er een van top-down: alleen de hoogste generaals bepalen wat er gebeurt op het slagveld. Lagere officieren moeten wachten op orders van hogerhand en hebben zelf geen of nauwelijks beslissingsbevoegdheid. En die traditie van decennia, zo niet eeuwen, is niet gemakkelijk te doorbreken.