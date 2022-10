Poetin wil Wit-Russische gevechtsvliegtuigen uitrusten met kernwapens

Verdedigen aan grenzen

Zaterdag kwamen de eerste Russische soldaten aan in Minsk, zo liet het defensieministerie weten. Hun missie zou vooral bestaan uit “het versterken van de beveiliging aan de grenzen”. Hoeveel Russische soldaten er precies nog naar Wit-Rusland zullen afzakken is niet bekend, al benadrukte Loekasjenko eerder al dat hij “geen 10.000 of 15.000 Russen nodig heeft”.

Wit-Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van Moskou. Er wordt al langer gevreesd dat het land aan Russische zijde zal deelnemen aan de oorlog in Oekraïne, ook al blijft Loekasjenko dat ontkennen. In een recent interview herhaalde de president dat hij niet van plan is betrokken te raken in het conflict. ,,We hebben niemand vermoord en zullen dat ook niet doen”, klonk het.