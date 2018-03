Poetin wilde 'gekaapt' Turks passagiersvliegtuig neerschieten

,,Mij werd verteld dat een kaper van een vliegtuig met een bom aan boord wilde landen op de luchthaven van Sotsji. Na advies gevraagd te hebben kreeg ik te horen dat het in dit soort situaties gebruikelijk is dat het vliegtuig uit de lucht geschoten wordt,'' vertelde Poetin in de film.



Poetin hoefde die beslissing uiteindelijk niet te nemen omdat later bleek dat de kaper een dronken passagier was en er sprake was van vals alarm. Het ging om een toestel van de Turkse maatschappij Pegasus Airlines met 110 passagiers aan boord dat op weg was van Oekraïne naar Turkije.