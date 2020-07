Poetin wint referendum en kan tot 2036 aanblijven als Russische president

De overwinning stelt Poetin (67) in staat om tot 2036 aan de macht te blijven. Hij mag dan nog twee keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Zijn huidige ambtstermijn loopt af in 2024 en hij kan daarna nog twee termijnen van zes jaar dienen.



De voormalige KGB-spion is nu al de langstzittende leider sinds dictator Jozef Stalin. Het referendum komt op een gevoelig moment. Rusland is zwaar getroffen door de coronacrisis en het aandeel Russen dat positief is over Poetin is volgens een onafhankelijk peilbureau gedaald naar 60 procent.

Alles uit de kast

De autoriteiten hebben alles uit de kast gehaald om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen. Zo werden kiezers prijzen in het vooruitzicht gesteld en zijn ambtenaren volgens waarnemers onder druk gezet om een stem uit te brengen. Ook zouden tegenstanders die campagne wilden voeren zijn tegengewerkt.



Het referendum draait niet alleen om Poetin, maar om een veel groter pakket aan aanpassingen van de grondwet. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is van man en vrouw. Dat komt feitelijk neer op een verbod op het homohuwelijk.



Poetin was niet verplicht een referendum uit te schrijven, maar het geeft hem wel meer legitimiteit als hij toch langer aanblijft. Hij wist eerder de beperking op het maximale aantal ambtstermijnen van de president te omzeilen door tijdelijk premier te worden.

Veel vertrouwen

De gerapporteerde uitslag weerspiegelt volgens Russische staatsmedia het hoogste niveau van kiezersvertrouwen in Poetin sinds tien jaar. Bij de presidentsverkiezingen van 2018 steunde 76,7% van de kiezers zijn kandidatuur, terwijl dat bij de verkiezingen van 2012 slechts 63,6% was.

Maar Kremlin-critici zeggen dat de daverende cijfers vooral aantonen dat ze vals zijn. Zoveel goedkeuring voor een leider terwijl in hetzelfde land grote frustratie heerst over de dalende levensstandaard vinden ze niet geloofwaardig.

Quote Een record in het vervalsen van stemmen is gevestigd in Rusland Oppositiepoliticus Alexei Navalny

‘Een record in het vervalsen van stemmen is gevestigd in Rusland’, meldt oppositiepoliticus Alexei Navalny vandaag in een Facebook-bericht. ‘Het aangekondigde resultaat heeft helemaal niets te maken met de mening van de mensen.’

Volgens het Levada Center, de grootste onafhankelijke opiniepeiler van Rusland, bedroeg de goedkeuringsscore van Poetin in mei nog 59%. Dat was de laagste in twee decennia. Binnen een maand is het dus spectaculair verbeterd.

De volksraadpleging - die een week duurde - ging gepaard met berichten over druk op kiezers en andere onregelmatigheden. Onafhankelijke verkiezingswaarnemers de stemprocedure zetten vraagtekens bij de beloofde transparantie en onafhankelijke controle.

Voor het eerst in Rusland werden de peilingen een hele week open gehouden ‘om de opkomst te vergroten en drukte op de verkiezingsdag te vermijden te midden van de coronaviruspandemie’. Kremlin-critici meldden dat het uitsmeren van de verkiezingen vooral bedoeld was om de uitkomst te manipuleren, aangezien stembussen ‘s nachts onbewaakt bleven. Ook is er kritiek op de druk die staats- en particuliere werkgevers zouden hebben uitgeoefend op hun personeel om vóór de grondwetswijziging te stemmen.

