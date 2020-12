Poetin zegt eindelijk iets over vergiftigde Navalny

videoDe Russische president Vladimir Poetin heeft eindelijk zelf gereageerd op de vergiftiging van Aleksej Navalny in augustus. Het zijn allemaal verzinsels van de Amerikaanse inlichtingendiensten, aldus Poetin. En Rusland doet niets verkeerd.

Poetin verklaarde dat gisteren tijdens zijn jaarlijkse persconferentie voor nationale en internationale journalisten. Hij ontkwam eigenlijk ook niet aan een reactie, vanwege de rapportage van de Amerikaanse televisiezender CNN en het Britse onderzoekscollectief Bellingcat, die deze week online verscheen.

Daaruit valt op te maken dat uiteindelijk de Russische veiligheidsdienst FSB de oppositiepoliticus Navalny afgelopen zomer in Tomsk heeft vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Navalny lag weken in coma en bevindt zich nog steeds in Berlijn voor herstel.

Volledig scherm De Russische president Poetin. © AP Dus werd reikhalzend uitgekeken naar respons van Poetin. Maar wie hoopte dat hij inhoudelijk zou ingaan op de beschuldigingen van CNN en Bellingcat, kwam bedrogen uit. Poetin noemde het onderzoek ‘verzinsels van buitenlandse geheime diensten’ en ‘het witwassen van gegevens van de CIA’. Volgens Poetin geniet Navalny de steun van de Amerikaanse inlichtingendiensten, en was het niet nodig dat de Russische diensten hem zouden vermoorden. ,,Wie had dat nodig? Als ze wilden, zouden ze het karwei hebben afgemaakt’’, aldus Poetin.

Met name de laatste opmerking deed een van de auteurs van het rapport, Bellingcat-onderzoeker Christo Grozev, de wenkbrauwen fronsen. ,,Poetin lijkt te bevestigen dat de FSB-officieren die we identificeerden inderdáád bij Navalny in de buurt waren en dát het FSB-officieren waren, die niets te verbergen hadden’’, twitterde Grozev.

Later tijdens de marathonzitting kwam BBC-correspondent Steve Rosenberg nog een keer terug op het gebruik van novitsjok tegen Navalny en tegen vader en dochter Skripalj in Salisbury in 2018. Draagt Rusland hierdoor ook geen schuld aan de verslechterde relaties tussen Rusland en het Westen?, wilde hij weten.

‘Duitsland werkt niet mee’

Poetin antwoordde: ,,We zijn klaar om te onderzoeken. Maar er is niet eens een officiële melding over het gebruik van novitsjok. Waarom niet? Zeg het me, Steve’’, kaatste Poetin de bal terug naar de Britse journalist, suggererend dat Duitsland niet meewerkt aan een onderzoek.

En na een lange monoloog over de wettigheid van de annexatie van de Krim en het feit dat het Westen meer dan eens eenzijdig verdragen heeft opgezegd, eindigde Poetin: ,,Ja, wij zijn brandschoon en altijd bereid tot diplomatiek overleg om problemen op te lossen.’’

Volgens Navalny zelf, voldoet Duitsland wel degelijk aan juridische verzoeken van Moskou. Vanuit Duitsland schreef de hardnekkigste opponent van Poetin gisteren dat hij de persconferentie niet heeft kunnen volgen, omdat hij ‘op verzoek van Rusland de hele dag door het Duitse parket is gehoord’.

Over de coronapandemie zei het Russische staatshoofd tijdens de 4,5 uur durende uitzending dat Rusland het er beter afbrengt dan Europa en de Verenigde Staten.

Wat betreft de toekomstige samenwerking met de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden en het ontwapeningsverdrag START III, toonde Poetin zich gelaten. ,,Gebeurt er niets, dan houdt deze overeenkomst in februari op te bestaan. Maar Biden heeft gezegd dat hij bereid is dit fundamentele verdrag te behouden.’’

