Polen blijft bruinkool ontginnen, ondanks rechtbankbevel om te stoppen

Poetin in telefoonge­sprek met Erdogan: 'Vernieti­ging stuwdam is barbaarse daad'

De Russische president Vladimir Poetin ziet de vernietiging van de Kachovka-dam in Oekraïne als een ‘barbaarse daad die heeft geleid tot een ecologische en humanitaire catastrofe’. Dat zei hij volgens het Kremlin in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het is Poetins eerste publieke reactie op de damdoorbraak.