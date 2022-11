Polen overweegt Navo te vragen artikel 4 te activeren: wat betekent dat?

Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne zijn mogelijk Russische raketten, of brokstukken daarvan, op grondgebied van de Navo beland. Al wordt nog onderzocht of het mogelijk gaat om een Oekraïense afweerraket. In elk geval heeft de raket het leven gekost aan twee Poolse burgers in het grensgebied. Polen bekijkt of artikel 4 van het gezamenlijke verdrag van kracht kan worden: het voelt zich bedreigd en wil actie.

‘Om 15.40 uur (lokale tijd en Parijse tijd) viel in het dorp Przewodow (...) een projectiel van Russische makelij, waarbij twee burgers van de Republiek Polen om het leven kwamen’, aldus een persbericht van Lukasz Jasina, woordvoerder van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken, erop wijzend dat de Russische ambassadeur was ontboden voor ‘gedetailleerde uitleg’.

De reacties uit de Westerse wereld op de berichtgeving vanuit Polen zijn geschokt en fel. Maar ook beheerst. De Navo-bondgenoten willen eerst helderheid hebben over wat er precies is gebeurd. Daarvoor heeft Polen dinsdagavond een crisisteam samengesteld. Dat kijkt naar de feiten en stelt voor hoe er gereageerd moet worden.

Aangezien Polen lid is van de Navo markeert het incident een delicaat moment voor het militaire verbond dat heeft geprobeerd Oekraïne te helpen zijn grondgebied te verdedigen zonder rechtstreeks bij de oorlog betrokken te raken. Ook al is het een ongeluk of een vergissing, het inslaan van een raket op het grondgebied van een Navo-lid kan een keerpunt in het conflict vormen, denken militaire analisten. In een verklaring zei het Russische Ministerie van Defensie dat Rusland geen doelen in of nabij Polen had geraakt.

Een woordvoerder van het Poolse ministerie van Defensie heeft daar dinsdagavond al uitspraken over gedaan. Het Poolse leger wordt in een hogere staat van paraatheid gebracht. Daarnaast heeft het land de Navo gevraagd te kijken of artikel 4 geactiveerd kan worden. Daarvoor komen de leden woensdag bij elkaar.

Artikel 4 van de Navo

Artikel 4 wordt ingesteld als een land zich bedreigd voelt. Het kan dan de andere landen vragen of zij die dreiging erkennen, en daarop kunnen passende maatregelen worden genomen. Dat kan bijvoorbeeld gezamenlijke grensbewaking zijn. Ook kan het in dit geval bijvoorbeeld leiden tot meer militaire steunpakketten voor Oekraïne. Zo'n besluit wordt genomen door alle Navo-landen samen, op een speciale bijeenkomst. Het kan niet dat één land alleen besluit dat alle Navo-bondgenoten tegelijk in een oorlog worden betrokken.

Artikel 4 is in 2003 ingezet door Turkije, dat zich bedreigd voelde door de Irak-oorlog. Het was bang voor vergeldingen van het Saddam-regime na de Amerikaanse inval en vroeg de Navo toen om preventief te patrouilleren in de lucht boven de grensregio.

Artikel 5

Ook op het moment dat een land vindt dat er sprake is van een aanval op het land, moet het dat officieel vaststellen en voordragen aan de overige Navo-leden. Dan wordt artikel 5 van het verdrag aangeroepen. Gezamenlijk besluiten zij vervolgens of het écht geïnterpreteerd moet worden als aanval en wat daarop het antwoord moet zijn. Dat kan militair zijn, met een tegenaanval. In dat geval escaleert de oorlog in Oekraïne verder. In het geval van de Russische raketten in het grensgebied met Oekraïne lijkt Polen zo ver niet te willen gaan.

Artikel 5 is in de 73-jarige geschiedenis van de Navo één keer ingezet: na de aanslagen op 11 september. Toen stemden alle negentien lidstaten van toen ermee in dat dit gezien mocht worden als een echte aanval op het Amerikaans grondgebied. Als gevolg daarvan startten de VS en bondgenoten de oorlog in Afghanistan, waar het Taliban-regime omver werd geworpen.

Welke landen horen bij de Navo?