Politie arresteert ruim 20 verdachten na oproep tot plunderingen in Brussel

De Brusselse politie heeft minstens 23 verdachten opgepakt na een oproep om net als vorige zondag winkels te plunderen in het stadshart en in de chique winkelwijk bij de Louizalaan. Ze waren in het bezit van onder andere rugzakken vol stenen, vuurwerk en een ijzeren staaf, meldt Het Laatste Nieuws.

Na de Black Lives Matter-betoging bij het justitiepaleis, vorige zondag, braken in de omgeving rellen uit. Jongeren plunderden toen de winkel van kledingmerk Ralph Lauren, de juwelenzaak Venizi en een filiaal van Louis Vuitton aan de Naamsepoort. Om herhaling te voorkomen, was de politie extra waakzaam. Ze had extra anti-oproerbrigades, politie te paard en waterkanonnen klaarstaan. Een nieuwe betoging was overigens niet aangevraagd en dus ook niet toegestaan.

De hele dag arresteerden her en der potentiële relschoppers. ,,We controleren groepjes en wanneer we gevaarlijke voorwerpen vinden, nemen we die personen mee”, verklaarde politiewoordvoerder Olivier Slosse tegenover de Vlaamse krant..

Stenen en ijzeren staaf

Een persoon werd in voorlopige hechtenis genomen omdat hij voorwerpen bij zich had die de politie als verboden wapen beschouwt. ,,Niet omdat het een wapen op zich is maar vanwege de context en het mogelijke gebruik”, zegt Slosse. De politie nam onder andere rugzakken met stenen, een ijzeren staaf en voetzoekers in beslag.

Daarnaast werden 22 personen gearresteerd. Ze hadden niet noodzakelijk stenen of andere projectielen bij zich om rellen mee te starten. ,,Bij die personen is er soms eerder een vermoeden dat ze reageerden op de oproep om naar Brussel te komen.” De duur van de vrijheidsberoving verschilt van geval tot geval maar mag niet langer zijn dan 12 uur.

Volledig scherm Politie aan de Naamsepoort © Marc Baert