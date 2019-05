Politie de mist in bij terreuroefening Antwerpen: 'Opeens werd ik onder schot gehouden’

Tijdens de veiligheidsoefening die de politie vorige week hield in het Sportpaleis in Antwerpen, zijn twee burgers gearresteerd die helemaal niks met de oefening te maken hadden. Eén van de slachtoffers deed woensdagavond zijn verhaal op sociale media. Daarop verontschuldigde de politie zich: ,,Het parket en de dienst intern toezicht onderzoeken wat er is misgelopen.”

,,Op woensdag 24 april voerden de veiligheidsdiensten en de politie Antwerpen een oefening voor terreur uit in het Sportpaleis”, start het bericht op Facebook van Hamed Jabarkhel (25) uit Borgerhout. ,,De berichtgevingen achteraf waren allemaal heel positief, de politie was fier. Wat ze er niet bij hebben verteld is dat er ook onschuldige burgers werden opgepakt. Burgers die van niets wisten en die gedurende een hele tijd als terreurverdachten werden behandeld.”

Hamed zou voor een firma dicht bij het Sportpaleis werken. Hij en zijn werkgever waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de oefening, ze hoorden geweerschoten toen de shift erop zat en ze zagen mensen massaal geëvacueerd worden. ,,Het leek allemaal heel realistisch. Ik was angstig en belde in paniek mijn vriendin. We waren ontzettend bezorgd.”

Onder schot gehouden

,,Opeens werd ik met een collega in mijn wagen onder schot gehouden door negen zwaar bewapende agenten. In de gietende regen werden we op de grond geduwd en werden we geboeid. Via de radio’s van de politie hoorde ik dat ze twee verdachten hadden opgepakt. Blijkbaar waren dat mijn collega en ikzelf”, schrijft hij.

,,We kregen geen uitleg waarom we gearresteerd werden. Uiteindelijk werd ik meegenomen naar een politiebureau, en mijn blanke Belgische collage werd vrijgelaten. Ik zal nooit begrijpen waarom ik wel mee moest en mijn collega niet.” Eenmaal op het bureau werd duidelijk dat het om een oefening ging. Figuranten staken een sigaret op en kletsten met elkaar. ,,Ik? Ik zat nog steeds met handboeien om, moest op een bankje blijven zitten en mijn mond houden. Elke vraag werd genegeerd, ik voelde me machteloos en vernederd.”

,,Achteraf wuifden de betrokken agenten het weg als een vergissing, zonder verontschuldigingen. Na lang aandringen kon ik klacht indienen maar zelfs dan kreeg ik niet het gevoel serieus genomen te worden. Via deze weg wil ik opkomen voor mezelf. Ik ben geboren met een stem en ik zal ze gebruiken ook.”

Excuses en intern onderzoek

De lokale politie reageerde woensdagavond op het bericht via Twitter: ,,Tijdens de veiligheidsoefening is er een fout gemaakt waardoor twee personen zijn gearresteerd die geen deel uitmaakten van de oefening. Het parket en onze dienst intern toezicht onderzoeken de zaak. We betreuren deze fout en zullen ons formeel verontschuldigen.”