Politie eist dna van personeel kliniek waar coma-patiënte plots baby baarde

De Amerikaanse politie wil via een huiszoekingsbevel het DNA van alle mannelijke personeelsleden van het verzorgingshuis Hacienda HealthCare in Phoenix onderzoeken. Daar beviel een 29-jarige patiënte, die al veertien jaar in een diepe coma ligt, eind vorig jaar van een gezond zoontje. De weerloze vrouw zou meermaals verkracht zijn.

Met het afnemen van erfelijk materiaal wil de politie erachter komen wie de vrouw zwanger heeft gemaakt. Gisteren kreeg de politie het huiszoekingsbevel in handen.



Bronnen zeggen tegen de lokale tak van ABC dat het personeel nooit opmerkte dat de vrouw - die 14 jaar geleden bijna verdronk en sindsdien in een coma ligt - zwanger was. Het werd gealarmeerd toen het de vrouw hoorde kreunen. Dat was op 29 december. Het kindje werd in goede gezondheid geboren.

De kliniek overwoog daarop ook zelf het personeel om DNA te vragen, maar zag daarvan af omdat dit in strijd zou zijn met federale wetten. ,,We zullen blijven meewerken met de politie van Phoenix en alle andere onderzoeksinstanties om de feiten boven tafel te krijgen in deze zeer verontrustende en ongehoorde situatie’’, aldus de kliniek.

De familie van de vrouw heeft via het Openbaar Ministerie laten weten ,,woedend, getraumatiseerd en in shock’’ te zijn. De familie ontfermt zich wel over de zuigeling. De vrouw behoort tot de stam van het indianenreservaat San Carlos Apache in Arizona, zo’n 215 km ten oosten van Phoenix. Ze heeft permanent zorg nodig en veel mensen lopen in en uit haar kamer, verklaarde een personeelslid eerder.

Ontslagen

De kliniek, die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met verstandelijke handicaps, heeft al langer een bedenkelijke reputatie door de slechte kwaliteit van de zorgverlening. In december 2013 was er al eens een klacht over ongepaste seksuele uitlatingen van een personeelslid over vier patiënten. De medewerker werd toen ontslagen.

Advocaat Martin Solomon, die slachtoffers van misbruik of verwaarlozing verdedigt, zei in een reactie: ,,Zulke zaken gebeuren niet zonder dat iemand daar weet van heeft of van had moeten weten. Of de dader nu een werknemer of iemand van buitenaf is, de faciliteit heeft een verplichting om de patiënten te beschermen.”

Schandaal

Maandag stapte topman van de kliniek, Bill Timmons, al op door het schandaal. Het ontslag van Bill Timmons werd aanvaard door de volledige raad van bestuur van Hacienda HealthCare, zo is te lezen in de verklaring. Volgens een woordvoerder van Hacienda was Timmons 28 jaar CEO.