Politie en familie tasten in het duister over vermiste Nederlander in Utah

De 30-jarige Cornelis ‘Casey’ Bokslag wordt al bijna twee maanden vermist in de regio Salt Lake in de staat Utah. Een mysterieus verhaal zonder enig spoor naar een oplossing. Zijn vader zet nu alles op alles om duidelijkheid te krijgen.

,,Iemand verdampt toch niet zomaar en is - poef - weg?” Voor Robert Bokslag en zijn familie roept de verdwijning van hun zoon grote vragen en onzekerheden op. Maandag 6 juni werd Cornelis bij een pinautomaat op beveiligingsbeelden voor het laatst gezien. De in Tilburg geboren man verhuisde in 2001 als kleine jongen met zijn familie vanuit Noord-Brabant naar de Verenigde Staten. Daar kent iedereen hem inmiddels als Casey.

Nadat de man maandag had gepind werd op woensdag zijn zilverkleurige Suzuki SX4 op een afgelegen plek gevonden op een uur rijden van zijn appartement. De kentekenplaat van de auto was eraf gehaald. Volgens de politie zijn er geen mogelijke sporen en afdrukken in de auto aangetroffen en lijkt het alsof ze allemaal zijn weggepoetst. In zijn appartement werd ook niemand gevonden.

‘Ik moet gaan, mijn rijst is klaar’

Inmiddels wordt met man en macht gezocht naar de verdwenen Casey. Zo zijn er vermissingsposters en vroeg de politie middels een persconferentie al aandacht voor de verdwijning. Ook is er 50.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt naar het antwoord op de belangrijkste vraag: waar is Casey?

In gesprek met het Amerikaanse NBC News laat zijn vader weten dat hij zijn zoon voor het laatst op zaterdag 4 juni heeft gezien. ,,Hij kwam bij ons eten en we hadden het over het warme weer. Op maandag en dinsdag zou Casey trainingen - online vanuit huis - voor zijn werk hebben", vertelt Robert. De dag erna speelde de jongste zoon van Robert nog een onlinespel met Casey. ,,Ze waren daar met elkaar in gesprek.” Volgens Robert zei Casey voordat hij ophing: ,,Ik moet gaan, mijn rijst is klaar.”

Pistool gekocht

De lokale politie laat weten dat Casey die zondag een pistool van 9 millimeter heeft gekocht. Zijn vader zegt dat niet ongebruikelijk te vinden, omdat Casey eerder zou hebben aangegeven interesse te hebben in een pistool. Robert meldt dat zijn zoon zijn eigen wapen wilde hebben voor ‘als hij met mijn andere zoon naar de schietbaan ging’.

Op maandagochtend nam Casey 100 dollar op bij de geldautomaat en is daarna nooit meer gezien. Ook via zijn mobiel zijn sindsdien geen signalen meer vernomen. Dat zijn werkgever op woensdag zijn vader belde omdat Casey niet was komen opdagen, wekt geen verbazing. ,,Casey is een zeer betrouwbaar persoon, die al belt als hij vijf minuten te laat voor het eten is.” Zowel familie als politie tasten dus nog volledig in het duister over het lot van Casey. ,,We weten absoluut niet waar hij is of wat er gebeurd is", aldus de vader die in Amerikaanse media zegt dat zijn zoon geen psychische problemen heeft.

